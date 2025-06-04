Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Forum Purnawirawan TNI Surati MPR dan DPR Usul Gibran Dimakzulkan, Putusan MK Final dan Mengikat!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |06:13 WIB
Forum Purnawirawan TNI Surati MPR dan DPR Usul Gibran Dimakzulkan, Putusan MK Final dan Mengikat!
Wapres Gibran Rakabuming Raka
A
A
A

JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI. Mereka mengirim surat kepada MPR, DPR dan DPD untuk mempertimbangkan usulan tersebut.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis dalam surat tersebut, dikutip, Rabu (4/6/2025).

Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio mengatakan, bahwa jika surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin, 2 Juni 2025.

“Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo.

Namun, tuntutan Forum Purnawirawan TNI tersebut tak bisa diberlakukan, karena MK telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang persyaratan usia capres-cawapres yang pernah/sedang menduduki jabatan melalui pilkada.

"Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dikutip dalam laman resmi MK.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947//wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187677//wapres_gibran_rakabuming_raka-5wgN_large.jpg
Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Sumatera dan Aceh Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187526//prabowo-WiON_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187184//bonatua-CvX1_large.jpg
Bonatua Tegaskan Permintaan Dokumen Penyetaraan Ijazah Gibran untuk Kepentingan Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement