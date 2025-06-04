Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!

JAKARTA - Pagar Kantor Kementerian HAM yang berlokasi Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan roboh Hal itu lantaran puluhan mahasiswa Papua menggelar aksi di depan Kantor Kementerian HAM.

Dalam aksinya, massa aksi meminta beraudiensi langsung dengan Menteri HAM, Natalius Pigai di tempat mereka berorasi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menemui perwakilan mahasiswa Papua yang melakukan demonstrasi di kantornya.

Salah satu tuntutan massa aksi, meminta negara segera melakukan investigasi terhadap korban warga sipil dan tangkap serta adili pelaku pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di Kabupaten Intan Jaya dan pada umumnya di seluruh Tanah Papua.

Namun Pigai mengaku pihaknya tidak bisa melakukan investigasi yang dimaksud. Sebab KemenHAM merupakan lembaga eksekutif. Ia pun mengimbau demonstran melaporkan ke Komnas HAM.

"Tadinya mereka meminta kami lakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan,”kata Pigai dikutip, Rabu (4/6/2025).

Dia menyampaikan kepada perwakilan mahasiswa Papua agar melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk lakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa terutama korban di pihak sipil.

“Atas peristiwa tersebut, ada ibu, ada anak warga sipil yang menjadi korban dari konflik di Intan Jaya dan Puncak, kami menyampaikan kepada mereka atas peristiwa tersebut, kalau lakukan pemantauan-penyelidikan, kemudian adanya peristiwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan merupakan kewenangan Kementerian HAM,"tutup Pigai.