Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Laporkan Inisial K ke Polda Metro, Kurnia Tri: Itu Saya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |06:40 WIB
Jokowi Laporkan Inisial K ke Polda Metro, Kurnia Tri: Itu Saya!
Jokowi Laporkan Inisial K ke Polda Metro, Kurnia Tri: Itu Saya!
A
A
A

JAKARTA - Kurnia Tri Royani selaku pengacara mengaku bahwa dia adalah inisial K yang dilaporkan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi.

Selain inisial K, terdapat empat inisial lainnya yang sudah diketahui, yakni Rizal Fadilah,  Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), Rismon Sianipar, dan Roy Suryo.

"Inisial K itu adalah saya," kata Kurnia Tri dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk 'Gelar Perkara Terbuka Ijazah Jokowi, Bisa?' yang tayang di iNewsTV, dikutip, Rabu (4/6/2025).

Kurnia juga meluapkan kekecewaannya lantaran menjadi pihak terlapor meski dirinya berstatus sebagai pengacara. Menurutnya, sebagai pengacara dirinya dilindungi UU Advokat nomor 18 tahun 2003, Pasal 16 dan pasal 5.

"Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah harusnya lawyer itu berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan?," ujarnya.

Ia pun menilai, pelaporan dirinya tidak lepas dari aduan masyarakat yang dilayangkan Tim Pembel Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Barreskrim. Saya TPUA, saya bendahara umum TPUA,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187555//pengamat_kebijakan_publik_bonatua_silalahi-GzUh_large.jpg
KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua: Saya Justru Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424//pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement