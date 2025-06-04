Jokowi Laporkan Inisial K ke Polda Metro, Kurnia Tri: Itu Saya!

JAKARTA - Kurnia Tri Royani selaku pengacara mengaku bahwa dia adalah inisial K yang dilaporkan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi.

Selain inisial K, terdapat empat inisial lainnya yang sudah diketahui, yakni Rizal Fadilah, Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa), Rismon Sianipar, dan Roy Suryo.

"Inisial K itu adalah saya," kata Kurnia Tri dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk 'Gelar Perkara Terbuka Ijazah Jokowi, Bisa?' yang tayang di iNewsTV, dikutip, Rabu (4/6/2025).

Kurnia juga meluapkan kekecewaannya lantaran menjadi pihak terlapor meski dirinya berstatus sebagai pengacara. Menurutnya, sebagai pengacara dirinya dilindungi UU Advokat nomor 18 tahun 2003, Pasal 16 dan pasal 5.

"Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah harusnya lawyer itu berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan?," ujarnya.

Ia pun menilai, pelaporan dirinya tidak lepas dari aduan masyarakat yang dilayangkan Tim Pembel Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Barreskrim. Saya TPUA, saya bendahara umum TPUA,"pungkasnya.