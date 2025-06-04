Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba Kelas Kakap, 1,1 Kg Heroin Disita

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar kasus peredaran narkoba jenis heroin jaringan Sumatera-Jakarta. Polisi menyita 1,1 kilogram heroin dari hasil pengungkapan.

“Kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial YJ di wilayah Karang Tengah, Jakarta Barat dengan barang bukti heroin seberat 1,1 Kg,” kata Kanit 5 Subdit 3 AKP Ady Lestari kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

Edy menjelaskan, YJ ditangkap pada Minggu (1/6), pukul 15.30 WIB. Dari tangan YJ, polisi menyita 1,1 kilogram narkoba jenis heroin.

Lebih lanjut dia mengatakan, barang bukti 1,1 kg heroin itu terbagi ke dalam tiga plastik yang masing-masing memiliki berat 0,454 gram, 0,454 gram dan 0,200 gram.

“Total berat bruto barang bukti mencapai 1,106 gram. Barang haram tersebut di tafsir nilai nya mencapai Rp4,1 Miliar,” ujar dia.

Berdasarkan pengakuan pelaku, barang haram itu dibawa dari Sumatera yang kemudian akan diedarkan di wilayah Jakarta.