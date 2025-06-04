Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba Kelas Kakap, 1,1 Kg Heroin Disita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |08:34 WIB
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba Kelas Kakap, 1,1 Kg Heroin Disita
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba Kelas Kakap, 1,1 Kg Heroin Disita
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar kasus peredaran narkoba jenis heroin jaringan Sumatera-Jakarta. Polisi menyita 1,1 kilogram heroin dari hasil pengungkapan.

“Kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial YJ di wilayah Karang Tengah, Jakarta Barat dengan barang bukti heroin seberat 1,1 Kg,” kata Kanit 5 Subdit 3 AKP Ady Lestari kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

Edy menjelaskan, YJ ditangkap pada Minggu (1/6), pukul 15.30 WIB. Dari tangan YJ, polisi menyita 1,1 kilogram narkoba jenis heroin.

Lebih lanjut dia mengatakan, barang bukti 1,1 kg heroin itu terbagi ke dalam tiga plastik yang masing-masing memiliki berat 0,454 gram, 0,454 gram dan 0,200 gram.

“Total berat bruto barang bukti mencapai 1,106 gram. Barang haram tersebut di tafsir nilai nya mencapai Rp4,1 Miliar,” ujar dia.

Berdasarkan pengakuan pelaku, barang haram itu dibawa dari Sumatera yang kemudian akan diedarkan di wilayah Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
narkotika Heroin Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement