HOME NEWS MEGAPOLITAN

Biadab! Anak Berkebutuhan Khusus Dicabuli Guru SLB

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |09:25 WIB
Biadab! Anak Berkebutuhan Khusus Dicabuli Guru SLB
Biadab! Anak Berkebutuhan Khusus Dicabuli Guru SLB/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang anak berkebutuhan khusus diduga dicabuli oleh gurunya di sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Polisi yang mendapat laporan, langsung menyelidiki kasus tersebut.

“Telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan atau kekerasan seksual di salah satu sekolah (khusus) wilayah Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan,” kata Kasie Humas Polres Tangerang Selatan, AKP Agil, Rabu (4/6/2025).

Korban diketahui perempuan berinisial HP yang merupakan anak berkebutuhan khusus dan terlapor FR. Saat, ini, lanjut Agil, kasus tersebut ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan.

“Perkara saat ini masih proses penyelidikan lebih lanjut unit PPA Sat Reskrim,” ujar dia.

Dia menambahkan, polisi juga sudah melakukan visum dan memeriksa terlapor mengenai perkara tersebut.

“Atas laporan tersebut penyidik Sat Reskrim Polres Tangsel telah melakukan rangkaian proses penyelidikan, melakukan visum terhadap korban dan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
