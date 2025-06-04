Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dedi Mulyadi Terapkan Jam Malam, Puluhan Pelajar di Bekasi Diamankan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |09:31 WIB
JAKARTA –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan jam malam bagi pelajar. Kebijakan itu dituangkan melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi Karto mengaku, telah mengerahkan prajurit untuk melakukan razia jam malam terhadap anak-anak sekolah.

"Malam ini anggota Satpol yang ada di kecamatan melaksanakan giat jam malam bagi anak sekolah," ujar Karto saat dihubungi, dikutip, Rabu (4/6/2025).

Ia pun mengaku pihaknya telah menjaring puluhan siswa pada operasi jam malam hari pertama, Senin (2/6).

"Jam malam sudah di laksanakan kemarin terdapat ada 42 anak pada saat jam 9 malam masih di tempat main ketangkasan," pungkasnya.

Sejumlah anak terlihat masih berkeliaran di luar rumah saat pemberlakuan jam malam, Selasa (3/6/2025) malam. Puluhan anak berkeliaran di sejumlah titik di Kota Bekasi, Jawa Barat.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
