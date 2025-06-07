Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan

Zen Teguh , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |13:37 WIB
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt menyerahkan 100 kambing kurban untuk masyarakat Lebanon Selatan, Jumat (6/6/2025). (Foto: Puspen TNI).
A
A
A

JAKARTA – Momentum Idul Adha 2025 turut dirayakan Satuan Tugas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-S di tanah peperangan Lebanon Selatan. Pasukan yang tergabung dalam misi perdamaian PBB UNIFIL tersebut memaknai hari besar umat Islam tersebut dengan memberikan 100 hewan kurban kepada masyarakat.

Komandan Satgas Indobatt TNI Kolonel Inf Raja Gunung Nasution mengatakan, pelaksanaan kurban tersebar di sejumlah titik Area of Responsibility (AoR) Indobatt, sektor Selatan UNIFIL, dengan prioritas pendistribusian kepada masyarakat sipil Lebanon Selatan. Secara keseluruhan penyaluran kurban mencakup 13 desa yang terdampak konflik.

"Kambing kurban disalurkan kepada warga kurang mampu, anak-anak yatim, panti sosial, serta organisasi keagamaan lokal yang semuanya terdampak konflik antara IDF (Israel Defences Forces) dan Hizbullah," kata Raja Nasution dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/6/2025).

Raja secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada perwakilan perangkat desa, untuk disembelih dan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Dia menjelaskan, penyaluran hewan kurban ini sekaligus menegaskan kehadiran Satgas Garuda tidak hanya sekadar membawa misi perdamaian.

 

