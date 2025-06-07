Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 Guncang Chile, BMKG: Tak Berdampak ke Pesisir Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:00 WIB
Gempa M6,4 Guncang Chile, BMKG: Tak Berdampak ke Pesisir Indonesia
Gempa M6,4 Guncang Chile, BMKG: Tak Berdampak ke Pesisir Indonesia (Foto : BMKG)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Pesisir Pantai Chile, pada hari Sabtu 7 Juni 2025, pukul 00.15.08 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo Mw6,4 dengan episenter terletak pada koordinat 26,71° LS; 70,61° BT, pada kedalaman 76 km.

“Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan jenis gempabumi menengah akibat deformasi batuan dalam lempeng (intra-slab). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme turun ( normal fault ),” kata Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis peta tingkat guncangan (shakemap) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan guncangan gempa yang terjadi mencapai skala intensitas VI MMI di sekitar pusat gempa sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan ringan.

“Selain itu, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah Indonesia dihimbau agar tetap tenang,” pungkas Daryono.

(Angkasa Yudhistira)

      
