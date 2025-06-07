Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek di Momen Libur Panjang Idul Adha 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |16:31 WIB
351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek di Momen Libur Panjang Idul Adha 
351 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek (foto; dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Momentum libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga untuk pulang kampung, atau sekedar berlibur. PT Jasa Marga mencatat, sebanyak 351.524 keluar dari wilayah Jabotabek pada momentum tersebut.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana menjelaskan, jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

"Sebanyak 351.524 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 s.d Hari H periode libur Iduladha 1446 H atau pada Kamis, 5 Juni 2025 s.d Jumat, 6 Juni 2025," kata Lisye, Sabtu (7/6/2025).

Total volume lalin itu, kata dia, juga naik 26,9% jika dibandingkan lalin normal. Mayoritas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah timur, tercatat 178.164 kendaraan mengarah ke Trans Jawa dan Bandung.

"91.342 kendaraan (26,0 persen) menuju arah Barat (Merak) dan 82.018 kendaraan (23,3 persen) menuju arah Selatan (Puncak)," lanjutnya.

Adapun rincian distribusi lalin kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju tiga arah, sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 88.083 kendaraan, naik sebesar 66,8% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 90.081 kendaraan, naik sebesar 49,6% dari lalin normal.

- Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 178.164 kendaraan, naik sebesar 57,6% dari lalin normal.

 

