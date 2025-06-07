Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Pekerja Bangunan Ditembak Mati KKB, Kapuspen TNI: Kita Lakukan Langkah Tegas untuk Jaga Keselamatan Warga

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |00:30 WIB
2 Pekerja Bangunan Ditembak Mati KKB, Kapuspen TNI: Kita Lakukan Langkah Tegas untuk Jaga Keselamatan Warga
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), menembak mati dua orang tukang bangunan di Kompleks Gereja GKI Imanuel Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu 4 Juni 2025.

Rahmat Hidayat (45) dan Saepudin (39), pekerja bangunan yang bekerja sedang mengecat bangunan Gereja GKI Immanuel Air Garam, ditembak kelompok separatis bersenjata OPM yang beroperasi di wilayah pegunungan Jayawijaya, khususnya di sekitar Distrik Asotipo. Setelah melakukan aksinya, pelaku secara pengecut melarikan diri ke arah pegunungan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas insiden ini, dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata, apalagi dalam rangka pembangunan Gereja. 

"Tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, namun juga menjadi ancaman nyata terhadap upaya pembangunan dan pelayanan peribadatan masyarakat di wilayah Papua," tegas Kristomei, Sabtu (7/6/2025).

Menurutnya, aksi ini menunjukkan upaya kelompok separatis bersenjata (OPM) untuk menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan fasilitas umum dan keagamaan di wilayah pegunungan Papua. TNI bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengamanan dan melakukan investigasi terhadap peristiwa ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/340/3187139//kkb-bZR8_large.jpg
Kronologi Dua Pekerja Dibunuh KKB Secara Sadis saat HUT OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186771//kkb-iqAd_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Iron Heluka, Bakar Gedung Samsat dan Terlibat Pembunuhan Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186726//kkb-sNRm_large.jpg
Breaking News! Komandan KKB Paling Bengis Iron Heluka Ditangkap saat Bakar Ruko Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273//kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557//kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184//kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement