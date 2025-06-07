2 Pekerja Bangunan Ditembak Mati KKB, Kapuspen TNI: Kita Lakukan Langkah Tegas untuk Jaga Keselamatan Warga

JAKARTA - Kelompok Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), menembak mati dua orang tukang bangunan di Kompleks Gereja GKI Imanuel Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu 4 Juni 2025.

Rahmat Hidayat (45) dan Saepudin (39), pekerja bangunan yang bekerja sedang mengecat bangunan Gereja GKI Immanuel Air Garam, ditembak kelompok separatis bersenjata OPM yang beroperasi di wilayah pegunungan Jayawijaya, khususnya di sekitar Distrik Asotipo. Setelah melakukan aksinya, pelaku secara pengecut melarikan diri ke arah pegunungan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas insiden ini, dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata, apalagi dalam rangka pembangunan Gereja.

"Tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, namun juga menjadi ancaman nyata terhadap upaya pembangunan dan pelayanan peribadatan masyarakat di wilayah Papua," tegas Kristomei, Sabtu (7/6/2025).

Menurutnya, aksi ini menunjukkan upaya kelompok separatis bersenjata (OPM) untuk menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan fasilitas umum dan keagamaan di wilayah pegunungan Papua. TNI bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengamanan dan melakukan investigasi terhadap peristiwa ini.