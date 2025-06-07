Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Banyak Orang Takut Dipanggil Polisi karena Suarakan Kebenaran

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |22:12 WIB
Megawati: Banyak Orang Takut Dipanggil Polisi karena Suarakan Kebenaran
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyinggung, banyak masyarakat saat ini yang takut menyuarakan kebenaran, hanya karena khawatir dipanggil oleh polisi.

Hal ini dikatakan Megawati bermula ketika dia tengah menyinggung soal kondisi hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Megawati mengatakan, dirinya harus berkata apa adanya.

"Saya omongannya sih lebih ceplas ceplos. Lebih ceplas ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang lain, kalau saya tanya, 'kenapa kamu diam aja sih? Punya mulut?' lah (dijawab) sekarang kan gampang banget dipanggil polisi," kata Megawati saat memberikan sambutan di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa setiap orang seharusnya tidak perlu takut jika yang disuarakan itu merupakan kebenaran. 

"Dimanakah kebenaran sejati itu, adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari Bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188923//juru_bicara_polri_kombes_erdi_a_chaniago-Fn0T_large.jpg
Bencana Sumatera: 965 Orang Meninggal, 1.043 Luka Berat, dan 231 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188498//baintelkam_polri_salurkan_bantuan_untuk_korban_di_sumbar-lc7C_large.jpg
Baintelkam Polri Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188279//momen_heli_manuver_terbang_rendah-rosj_large.jpg
Momen Heli Manuver Terbang Rendah saat Drop Bantuan ke Warga Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186029//rudi-1lUi_large.jpg
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185844//kadiv_humas_polri_irjen_shandi_nugroho-Fy5l_large.jpg
Atasi Hoaks, Polri Minta Respons Cepat dan Akurasi Informasi di Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement