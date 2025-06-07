Megawati: Banyak Orang Takut Dipanggil Polisi karena Suarakan Kebenaran

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyinggung, banyak masyarakat saat ini yang takut menyuarakan kebenaran, hanya karena khawatir dipanggil oleh polisi.

Hal ini dikatakan Megawati bermula ketika dia tengah menyinggung soal kondisi hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Megawati mengatakan, dirinya harus berkata apa adanya.

"Saya omongannya sih lebih ceplas ceplos. Lebih ceplas ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang lain, kalau saya tanya, 'kenapa kamu diam aja sih? Punya mulut?' lah (dijawab) sekarang kan gampang banget dipanggil polisi," kata Megawati saat memberikan sambutan di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa setiap orang seharusnya tidak perlu takut jika yang disuarakan itu merupakan kebenaran.

"Dimanakah kebenaran sejati itu, adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari Bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran," ujarnya.