HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Kalau Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |23:23 WIB
Megawati: Kalau Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini!
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tak ingin mengimplementasikan, Megawati meminta agar pergi dari Bangsa ini.
 
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato sambutan di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

"Kalau kalian adalah pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak (Pancasilais), please, jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran," tegas Megawati di hadapan para tamu dan undangan.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan hal ini, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi saat ini, dengan ditandai lunturnya semangat kebangsaan.

Ia menilai, banyak pihak kini hanya menyuarakan nasionalisme dan Pancasila hanya dalam bentuk retorika belaka tanpa memahami esensi atau sejarah perjuangannya.

"Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih, go to hell," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dengan tegas.

 

Halaman:
1 2
      
