HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |23:52 WIB
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bicara ihwal peluang pertemuan lanjutan antara Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto masih terbuka, kendati keduanya sudah bertemu di Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu.

Sambil berseloroh, Ganjar bicara soal kemungkinan tersebut dengan menyinggung terkait menu 'nasi goreng' yang hingga saat ini belum terjadi.

“Mungkin (akan ada pertemuan lanjutan), karena apa namanya, nasi gorengnya belum dimakan gitu. Nanti kalau nasi gorengnya sudah dimakan berarti akan ada pertemuan, kan satu berharap dimasakan nasi goreng, satu sudah menyiapkan bumbunya untuk dimasak kan," kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Pertemuan itu, kata dia, bisa saja terjadi jika memang benar-benar momentumnya tepat. Mengingat, kedua tokoh Nasional ini memiliki jadwalnya masing-masing.

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan resmi dari masing-masing pihak untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati kembali.

“Setahu saya belum,” ucap Ganjar melanjutkan.

 

Halaman:
1 2
      
