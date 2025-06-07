Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Warga Kapuk Muara saat Kebakaran Hebat: Sedang Dengar Khutbah Jumat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |13:53 WIB
Kesaksian Warga Kapuk Muara saat Kebakaran Hebat: Sedang Dengar Khutbah Jumat
Kesaksian Warga Kapuk Muara saat Kebakaran Hebat: Sedang Dengar Khutbah Jumat (Foto : Okezone)
JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 6 Juni 2025, siang. Peristiwa ini terjadi ketika warga tengah menunaikan Sholat Jumat.

Salah satu warga bernama Tikol (55) mengaku kaget ketika tengah mendengarkan khotbah Jumat, tiba-tiba pemukimannya dilanda kebakaran. Dia langsung bergegas meninggalkan masjid, untuk mengevakuasi barang berharganya.

"Lagi dengerin Khutbah Jumat. Tiba-tiba api besar, terus saya lari. Lihat itu api besar," kata Tikol di lokasi kejadian, Sabtu (7/6/2025).

Surat-surat berharga seperti KTP, KK serta kendaraan roda dua saja yang bisa dia selamatkan dari musibah kebakaran ini. Sementara barang elektronik lainnya dilalap sijago merah.

"Surat udah udah selamat. (Barang lain) Nggak kena, hangus semua. Ya, TV, kulkas, mesin cuci. Sisa motor aja, motor pas diluar saya langsung lari ngambil tas aja surat-surat," ujarnya.

Kini seluruh bangunan tinggal di Kampung Rawa Indah hancur dan rata dengan tanah. Sebab bangunan tersebut, mayoritas terbuat dari kayu lapis alias tripleks. "Tripleks bangunannya, kalau yang bangunannya pakai hebel begini, ya masih utuh," ujarnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji mencatat, 500 rumah hangus terbakar akibat musibah itu.

 

