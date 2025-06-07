Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:12 WIB
<i>Contraflow</i> Arah Puncak Dihentikan, <i>One Way</i> ke Jakarta Diberlakukan
Contraflow Arah Puncak Dihentikan, One Way ke Jakarta Diberlakukan (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas Jalan Tol Jagorawi arah ke puncak pada Sabtu (7/6/2025) siang. Dihentikannya contraflow atas pertimbangan lalu lintas yang berangsur normal.

Sebelumnya contraflow diterapkan sejak pukul 06.15 WIB pagi tadi. Contraflow yang diterapkan saat itu dari KM 44+400 s.d. KM 46+400 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak.

"Atas diskresi Kepolisian, contraflow mulai dari KM 44+400 s.d. KM 46+400 Ruas Tol Jagorawi arah Puncak dihentikan pada pukul 12.20 WIB. Lalu lintas berangsur kembali normal," ucap Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun, Sabtu (7/6/2025).

Sebagai langkah antisipasi, akses keluar menuju Gadog atau wilayah puncak pun ditutup sementara. Hal ini menyusul diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way menuju arah Jakarta dari arah Puncak.

"Sebagai antisipasi kepadatan, saat ini akses keluar gadog/puncak ditutup imbas diberlakukan lalu lintas satu arah (one way) di arteri Puncak arah Jakarta oleh kepolisian," ungkapnya.

Pengguna jalan pun yang hendak menuju puncak dari tol Jagorawi pun diimbau untuk mengantisipasi rute dan waktu perjalanan untuk menghindari adanya kepadatan antrean kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180428//macet-BqUD_large.jpg
Waspada! Contraflow di Tol Jakarta-Tangerang Mulai Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179120//pengalihan-xoBX_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178889//syafrin-89QL_large.jpg
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Besar-besaran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178197//pohon-KjI0_large.jpg
Jalan Kaliabang Tengah Bekasi Macet Total, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement