MEGAPOLITAN

Kebakaran Kapuk Muara, Mushola Berdiri Kokoh Ketika Bangunan Sekitarnya Rata dengan Tanah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:43 WIB
Kebakaran Kapuk Muara, Mushola Berdiri Kokoh Ketika Bangunan Sekitarnya Rata dengan Tanah
Kebakaran Kapuk Muara, Mushola Berdiri Kokoh Ketika Bangunan Sekitarnya Rata dengan Tanah (Foto : Okezone)
JAKARTA - Mushola Baitul Rohman tetap berdiri kokoh ketika seluruh bangunan rumah warga di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, rata dengan tanag usai kebakaran hebat pada Jumat (7/6/2025). Nampak tembok musala tak hancur meski menimbulkan bekas kebakaran berwarna hitam.

Marbot mushola Samsudin menceritakan, saat kejadian kebakaran dirinya sedang berada di tempat beribadah itu untuk melaksanakan Sholat Jumat. Namun, baru selesai menunaikan sholat sunnah, dia mendengar pemukiman dilanda kebakaran.

"Kejadian, lagi Sholat Jumat, habis sholat sunah terus duduk, terus terjadi itu kebakaran," ujar Samsudin saat ditemui di lokasi, Sabtu (7/6/2025).

Kebakaran Kapuk Muara, Jakarta Utara (Foto : Okezone)

Mengetahui kebakaran tersebut, dia langsung meninggalkan masjid untuk mengevakuasi barang berharganya di rumah yang berada di samping Musala Baitul Rohman. Namun barang miliknya tak semuanya berhasil dievakuasi.

"Sudah enggak keburu, TV, pakaian, kulkas yang baru ludes. Surat-surat kaya KK, KTP yang kebawa, barang anak sekolah," ujarnya.

Rumah tinggalnya pun hangus terbakar karena dibangun dari tripleks. Sedangkan Mushola Baitul Rohman tak hancur karena dibangun menggunakan hebel.

"Ya hancur rumah saya karena tripleks. Kalau mushola, ini termasuk plesteran bagus ya, sudah diplester ditambal lagi, jadi kokoh," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
