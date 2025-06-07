Kebakaran Kapuk Muara, Mushola Berdiri Kokoh Ketika Bangunan Sekitarnya Rata dengan Tanah

Kebakaran Kapuk Muara, Mushola Berdiri Kokoh Ketika Bangunan Sekitarnya Rata dengan Tanah (Foto : Okezone)

JAKARTA - Mushola Baitul Rohman tetap berdiri kokoh ketika seluruh bangunan rumah warga di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, rata dengan tanag usai kebakaran hebat pada Jumat (7/6/2025). Nampak tembok musala tak hancur meski menimbulkan bekas kebakaran berwarna hitam.

Marbot mushola Samsudin menceritakan, saat kejadian kebakaran dirinya sedang berada di tempat beribadah itu untuk melaksanakan Sholat Jumat. Namun, baru selesai menunaikan sholat sunnah, dia mendengar pemukiman dilanda kebakaran.

"Kejadian, lagi Sholat Jumat, habis sholat sunah terus duduk, terus terjadi itu kebakaran," ujar Samsudin saat ditemui di lokasi, Sabtu (7/6/2025).

Mengetahui kebakaran tersebut, dia langsung meninggalkan masjid untuk mengevakuasi barang berharganya di rumah yang berada di samping Musala Baitul Rohman. Namun barang miliknya tak semuanya berhasil dievakuasi.

"Sudah enggak keburu, TV, pakaian, kulkas yang baru ludes. Surat-surat kaya KK, KTP yang kebawa, barang anak sekolah," ujarnya.

Rumah tinggalnya pun hangus terbakar karena dibangun dari tripleks. Sedangkan Mushola Baitul Rohman tak hancur karena dibangun menggunakan hebel.

"Ya hancur rumah saya karena tripleks. Kalau mushola, ini termasuk plesteran bagus ya, sudah diplester ditambal lagi, jadi kokoh," ujarnya.