Kebakaran Hebat di Kapuk Muara, Kaligrafi Lafaz Allah Tak Tersentuh Api

Kaligrafi Allah di ruang imam Musala Baitul Rohman, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tak terbakar. (Foto: Okezone/Danandaya AP).

JAKARTA - Kebakaran hebat menghanguskan ratusan rumah di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025). Insiden ini membuat ribuan orang mengungsi karena bangunan rumah mereka ludes dilalap api.

Pantauan Okezone pada Sabtu (7/6/2025) pagi, ratusan rumah menyisakan puing dan abu. Sebagian dinding bangunan yang tersisa terlihat gosong, sementara kayu maupun perabotan hangus berserakan.

Namun di antara ratusan rumah yang terbakar, musala Baitul Rohman terlihat masih kokoh berdiri meski sebagian bangunan hancur dan gosong. Tempat ibadah warga kampung itu menyisakan separuh bagian depan.

Memasuki areal musala, ruang imam terlihat utuh. Begitu juga mimbar kayu yang biasa dipakai katib untuk menyampaikan ceramah juga tak terbakar, kendati terlihat sebagian menghitam terkena bara api.

Hebatnya, kaligrafi di bagian depan musala ini juga seperti tak tersentuh api. Lafaz Allah di ruan imam tetap utuh. Demikian juga kaligrafi basmallah (bismillahirahmanirahim) dan lainnya di dinding berwarna hijau tetap seperti semula. Padahal, plafon musala dan atapnya telah rontok tinggal kepingan.

Petugas musala (marbot) Samsudin menceritakan, peristiwa kebakaran terjadi siang usai salat Jumat. Hari itu, bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Dia mendengar sejumlah orang berteriak tentang kebakaran.