Polisi Tangkap Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku begal payudara, berinisial KN (20), yang melakukan aksinya itu di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Sudah diamankan oleh Polres di rumahnya kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, pelaku inisial KN," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, Sabtu (8/6/2025).

Menurutnya, pelaku begal payudara itu diciduk usai polisi menerima informasi tempat tinggal terduga pelaku. Keluarga pelaku pun mengetahui, jika pelaku diciduk karena kasus dugaan begal payudara tersebut.

"Sepertinya keluarga juga sudah tahu. Pelaku dikenakan pasal 6 huruf A, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual," katanya.

Adapun peristiwa dugaan begal payudara yang dialami korban itu viral di media sosial, yang mana terjadi pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu rumah warga yang ada di Jalan Lebak Bulus IV.