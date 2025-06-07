Pengungsi Kebakaran Penjaringan Butuh Bantuan Pampers Bayi hingga Pakaian

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Muara Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (6/6/2025) kemarin. Warga yang rumahnya hangus terbakar terpaksa mengungsi karena tak memiliki tempat tinggal.

Salah satu pengungsi, Santi mengaku tak bisa menyelamatkan barang berharganya saat kebakaran. Dia hanya mengevakuasi mandiri sambil menggendong bayinya.

"Sekarang ya semua pada mengungsi, enggak ada yang punya tempat tinggal dan ini baju cuma yang dipakai doang sisanya kebakar," ujar Santi di tenda pengungsian, Sabtu (7/6/2025).

Meski tak pernah kekurangan makanan selama di tenda pengungsian, Santi mengaku yang dibutuhkan saat ini ialah susu serta pampers untuk bayinya. Serta pakai yang layak untuknya dan warga lain.

"Kalau saat ini sih paling seperti saya atau yang lainnya butuh baju, susu dan pampers. Karena memang itu kebutuhan yang paling penting," ujarnya.

Sekedar informasi, api yang berkobar sejak sekitar pukul 12.18 WIB di lokasi baru bisa dipadamkan total hingga pukul 21.00 WIB. Sebanyak 150 personel pemadam kebakaran dengan 29 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.