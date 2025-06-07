Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengungsi Kebakaran Penjaringan Butuh Bantuan Pampers Bayi hingga Pakaian 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |16:54 WIB
Pengungsi Kebakaran Penjaringan Butuh Bantuan Pampers Bayi hingga Pakaian 
Kebakaran di Penjaringan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Muara Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (6/6/2025) kemarin. Warga yang rumahnya hangus terbakar terpaksa mengungsi karena tak memiliki tempat tinggal.

Salah satu pengungsi, Santi mengaku tak bisa menyelamatkan barang berharganya saat kebakaran. Dia hanya mengevakuasi mandiri sambil menggendong bayinya.

"Sekarang ya semua pada mengungsi, enggak ada yang punya tempat tinggal dan ini baju cuma yang dipakai doang sisanya kebakar," ujar Santi di tenda pengungsian, Sabtu (7/6/2025).

Meski tak pernah kekurangan makanan selama di tenda pengungsian, Santi mengaku yang dibutuhkan saat ini ialah susu serta pampers untuk bayinya. Serta pakai yang layak untuknya dan warga lain.

"Kalau saat ini sih paling seperti saya atau yang lainnya butuh baju, susu dan pampers. Karena memang itu kebutuhan yang paling penting," ujarnya.

Sekedar informasi, api yang berkobar sejak sekitar pukul 12.18 WIB di lokasi baru bisa dipadamkan total hingga pukul 21.00 WIB. Sebanyak 150 personel pemadam kebakaran dengan 29 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement