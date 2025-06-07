Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pelaku Begal Todong Wanita Pakai Celurit di Depok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |17:20 WIB
Viral! Pelaku Begal Todong Wanita Pakai Celurit di Depok
Pelaku begal todong wanita di Depok (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral di sosial media, percobaan begal terhadap seorang wanita di kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Pelaku menodong seorang wanita dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Aksi itu terekam dalam kamera CCTV, dalam video yang beredar awalnya terlihat dua orang wanita tengah membeli dagangan di sebuah kios ayam. Saat tengah bertransaksi tiba-tiba datang sosok yang diduga pelaku begal.

Awalnya, pelaku terlihat berpura-pura bertanya metode pembayaran di kios tersebut. Melihat situasi lengah, ia lantas mengeluarkan celurit dari balik jaketnya.

Celurit itu lantas ditodongkan ke leher pembeli yang tengah bertransaksi. Aksi itu membuat korban ketakutan dan meminta pertolongan.

 

