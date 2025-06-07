Viral! Pelaku Begal Todong Wanita Pakai Celurit di Depok

JAKARTA - Sebuah video viral di sosial media, percobaan begal terhadap seorang wanita di kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Pelaku menodong seorang wanita dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.

Aksi itu terekam dalam kamera CCTV, dalam video yang beredar awalnya terlihat dua orang wanita tengah membeli dagangan di sebuah kios ayam. Saat tengah bertransaksi tiba-tiba datang sosok yang diduga pelaku begal.

Awalnya, pelaku terlihat berpura-pura bertanya metode pembayaran di kios tersebut. Melihat situasi lengah, ia lantas mengeluarkan celurit dari balik jaketnya.

Celurit itu lantas ditodongkan ke leher pembeli yang tengah bertransaksi. Aksi itu membuat korban ketakutan dan meminta pertolongan.