HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angela Tanosoedibjo Bareng Pimpinan Perindo Berbagi Daging Kurban ke Warga Simprug Jaksel

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |17:43 WIB
Angela Tanosoedibjo Bareng Pimpinan Perindo Berbagi Daging Kurban ke Warga Simprug Jaksel
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanosoedibjo berbagi daging kurban kepada warga Rawa Simprug (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo bersama pimpinan pengurus DPP Partai Perindo menghadiri kegiatan Iduladha Fest Partai Perindo 2025. 

Angela memimpin langsung kegiatan berbagi daging kurban kepada warga Rawa Simprug, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).

Pengurus pimpinan yang hadir di antaranya, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari; Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satrya Langkun, Ferry Kurnia, Sortaman Saragih dan Angkie Yudistia; Bendahara Umum Partai Perindo, Michael Sianipar; Anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin.

Angela menjelaskan, Partai Perindo menggelar Iduladha Fest 2025 dengan mengangkat tema 1.000.000 kantong kebahagiaan. Angela merinci kegiatan ini dilakukan serentak di Indonesia.

"Kita mengerahkan kepala daerah kami, anggota dewan kami untuk berbagi berkah ke masyarakat," kata Angela di Rawa Simprug, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).

Di titik ini, Angela menjelaskan, Partai Perindo menyumbang satu ekor sapi yang seluruh dagingnya akan dibagikan ke warga sekitar. Adapun sapi ini juga dikurbankan atas nama warga setempat.

 

Halaman:
1 2
      
