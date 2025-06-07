Lalu Lintas Jalur Puncak Normal Dua Arah Sore Ini

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sore ini sudah diberlakukan normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju kawasan Puncak sudah bisa melintas.

"Pukul 17.00 WIB, tadi di arus lalu lintas normal dua arah setelah tadi dilaksanakan rekayasa one way dari arah Puncak menuju Jakarta sejak pukul 13.30 WIB sampai dengan sekarang sudah dinormalkan," kata Kaur Mintu Satlantas Polres Bogor, Ipda Nanang di Simpang Gadog, Sabtu (7/6/2025).

Kata dia, untuk jumlah kendaraan yang melintas di Jalur Puncak sampai dengan sore ini total kurang lebih 45.000 kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kalau dilihat dari data kendaraan yang dibanding dengan kemarin untuk kendaraan yang naik (arah Puncak) ada penurunan sedikit namun yang turun (arah Jakarta) ada kenaikan sedikit. Kendaraan yang turun terpantau 35.000. jadi ada 80 persen yang turun dan 20 persen yang naik di siang hari," ungkapnya.