Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Jalur Puncak Normal Dua Arah Sore Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |17:51 WIB
Lalu Lintas Jalur Puncak Normal Dua Arah Sore Ini
Lalu lintas di Ciawi Bogor (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sore ini sudah diberlakukan normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju kawasan Puncak sudah bisa melintas.

"Pukul 17.00 WIB, tadi di arus lalu lintas normal dua arah setelah tadi dilaksanakan rekayasa one way dari arah Puncak menuju Jakarta sejak pukul 13.30 WIB sampai dengan sekarang sudah dinormalkan," kata Kaur Mintu Satlantas Polres Bogor, Ipda Nanang di Simpang Gadog, Sabtu (7/6/2025).

Kata dia, untuk jumlah kendaraan yang melintas di Jalur Puncak sampai dengan sore ini total kurang lebih 45.000 kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kalau dilihat dari data kendaraan yang dibanding dengan kemarin untuk kendaraan yang naik (arah Puncak) ada penurunan sedikit namun yang turun (arah Jakarta) ada kenaikan sedikit. Kendaraan yang turun terpantau 35.000. jadi ada 80 persen yang turun dan 20 persen yang naik di siang hari," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167859//arus_lalu_lintas_di_jalur_puncak_bogor-MEh0_large.png
Libur Panjang, Arus Lalu Lintas Menuju Puncak Bogor Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/406/3156868//minimania_puncak-FwSW_large.jpg
4 Tempat Hits Puncak yang Wajib Kamu Kunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151086//pengendara-Bctz_large.jpg
Terobos One Way, Pengendara Mobil Cekcok hingga Tabrak Polisi di Jalur Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151000//kondisi_lalu_lintas_di_ciawi_bogor_pagi_ini-8qzD_large.jpg
Polisi Berlakukan One Way Menuju Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145661//macet-lBtM_large.jpg
Usai Kemacetan, Contraflow Bakal Diterapkan di Km 47 Tol Japek Karawang Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145636//lalu_lintas-zkWt_large.jpg
Melonjak, 498 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement