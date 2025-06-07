Masak dan Makan Bareng Warga di Momen Iduladha, Angela Tanosoedibjo: Perindo Harus Turun ke Masyarakat

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanosoedibjo saat memasak bersama warga (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo berkunjung ke perkumiman warga di kawasan Rawa Simprug, Jakarta Selatan, untuk merayakan momen Iduladha 1446 H. Angela hadir langsung untuk mengikuti kegiatan masyarakat.

Kegiatan itu diawali dengan pemotongan sapi yang diberikan Partai Perindo. Sapi itu dipotong atas nama tujuh orang warga setempat.

Setelah pemotongan sapi, Angela kemudian menghadiri rangkaian acara itu. Angela terlihat tiba dan disambut masyarakat setempat.

Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga terlihat ikut kegiatan memasak, dan makan bersama. Ia juga tak tampak berbincang di tengah kerumunan warga yang hadir.

Di akhir acara, Angela juga turut membagikan daging kurban yang baru saja dipotong kepada masyarakat.

Menurut Angela, kegiatan ini dilakukan agar Partai Perindo terus turun ke tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, Partai Perindo akan hadir tidak hanya di hari-hari besar keagamaan saja.

"Tentunya partai Perindo ini kita bisa turun ke tengah masyarakat, tidak hanya di hari keagamaan saja tetapi betul-betul secara konsisten," ungkap Angela, Sabtu (7/6/2025).