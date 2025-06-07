Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Depok Run Festival 2025 Akan Digelar, Hadirkan Pengalaman Lari Penuh Warna

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |19:36 WIB
Depok Run Festival 2025 Akan Digelar, Hadirkan Pengalaman Lari Penuh Warna
Depok Run Festival 2025 (foto: dok ist)
DEPOK - Kota Depok bersiap menyambut semarak Depok Run Festival 2025, yang akan digelar pada Minggu, 22 Juni 2025 mendatang. Acara ini merupakan kolaborasi antara GEKRAFS Kota Depok, dan Pemerintah Kota Depok.

Depok Run Festival 2025, menghadirkan pengalaman lari sejauh 5 kilometer yang penuh warna dan kegembiraan. Dengan target 2.500 peserta dari berbagai kalangan, festival ini mengusung konsep fun run dan colour run. Para peserta akan berlari menyusuri rute yang telah disiapkan sambil disambut semburan warna-warni, diiringi sorak-sorai penonton dan atmosfer pesta jalanan yang meriah.

Ketua Panitia Depok Run Festival 2025, Evi Wiharjanti mengatakan, acara ini lebih dari sekadar ajang olahraga, dan diharapkan menjadi ruang ekspresi, pertemuan antargenerasi yang menyenangkan serta penuh makna. 

“Kami ingin menciptakan ruang yang menyatukan semua lapisan warga Depok, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Depok Run Festival bukan sekadar ajang olahraga, tapi juga panggung inklusif untuk berekspresi dan bergembira. Tahun ini akan jauh lebih seru, lebih berwarna, dan pastinya banyak kejutan,” terang Evi, Sabtu (7/6/2025).

Senada dengan itu, Ketua GEKRAFS Depok, Aditya Ridwan menilai, festival ini sebagai bentuk sinergi kreatif yang membawa dampak positif secara sosial maupun ekonomi. Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan seperti ini, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan masyarakat luas bisa saling bersinergi dalam satu perayaan yang positif.

“Melalui Depok Run Festival, kami ingin membuktikan bahwa kegiatan kreatif bisa bersanding dengan olahraga dan ekonomi lokal. Ini adalah perayaan semangat gotong royong komunitas kreatif, pelaku UMKM, serta warga Depok dalam satu gerakan positif,” jelas Aditya.

 

