Gelar Iduladha Fest 2025, Legislator Perindo: Kami Ingin Berada di Tengah Masyarakat

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin turut menghadiri kegiatan Iduladha Fest 2025 yang digagas Partai Perindo. Dengan mengambil tema 1.000.000 kantong kebahagiaan, Dina meyakinkan Partai Perindo ada di tengah masyarakat.

Dina menjelaskan, 1 juta kantong kebahagiaan ini merujuk pada sebanyak 1 juta penerima manfaat daging kurban yang dibagikan Partai Perindo. Ia menjelaskan, di Jakarta Partai Perindo juga turut berbagi daging hewan kurban.

"Kalau di Jakarta ini, kita hari kedua melakukan pembagian hewan kurban se-Jakarta, ini kita lakukan dalam dua hari ini," ungkap Dina, Sabtu (7/6/2025).

Dina menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai tanda Partai yang dipimpin Angela Tanosoedibjo sebagai Ketua Umum itu hadir di tengah masyarakat. Dina memastikan Partai Perindo peduli terhadap masyarakat.