Bogor Diguyur Hujan Deras, Tembok Longsor Timbun Sejumlah Kendaraan

BOGOR - Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berada di wilayah Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, longsor. Dua unit motor yang sedang terpakir sempat tertimbun longsoran.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Longsor disebabkan oleh hujan deras yang cukup lama di wilayah tersebut dan adanya luapan dari aliran dreinase.

"Mengakibatkan TPT drainase parkiran motor di pertokoan tersebut longsor," kata Adam, Sabtu (7/6/2025).

Akibatnya, dua unit motor yang terpakir di area pertokoan tersebut tertimbun longsor. Tim BPBD Kabupaten Bogor yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.