Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diguyur Hujan Deras, Tembok Longsor Timbun Sejumlah Kendaraan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |21:38 WIB
Bogor Diguyur Hujan Deras, Tembok Longsor Timbun Sejumlah Kendaraan
Longsor di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berada di wilayah Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, longsor. Dua unit motor yang sedang terpakir sempat tertimbun longsoran.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Longsor disebabkan oleh hujan deras yang cukup lama di wilayah tersebut dan adanya luapan dari aliran dreinase.

"Mengakibatkan TPT drainase parkiran motor di pertokoan tersebut longsor," kata Adam, Sabtu (7/6/2025).

Akibatnya, dua unit motor yang terpakir di area pertokoan tersebut tertimbun longsor. Tim BPBD Kabupaten Bogor yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Deras Kota Bogor Longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187570//banjir-Fp8b_large.jpg
Hujan Deras, Area Stasiun Depok Baru Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187396//buka_akses_ke_tukka-ipdy_large.jpg
Hari Kelima Bencana Tapteng, Gubernur Bobby Nasution Fokus Buka Akses ke Tukka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/470/3186646//longsor-Kc3s_large.jpg
Longsor Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Menteri PU Percepat Perbaikan Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100//kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement