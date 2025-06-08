Peristiwa 8 Juni: Taufiq Kiemas Suami Megawati Meninggal Dunia

JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada 8 Juni, bukan hanya di Indonesia namun dunia. Mulai dari wafatnya tokoh agama paling berpengaruh di dunia, kelahiran pemimpin Indonesia yang memegang kekuasaan terlama, hingga peristiwa politik internasional yang kontroversial.

Berikut rangkuman Okezone dari berbagai sumber seperti Wikipedia mengenai peristiwa bersejarah pada 8 Juni, di antaranya:

8 Juni 632 – Nabi Muhammad SAW Wafat

Pada Senin, 12 Rabiul Awwal tahun ke-11 Hijriyah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, umat Islam kehilangan sosok teragung dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, setelah mengalami demam tinggi selama beberapa hari.

Nabi Muhammad SAW wafat di kamar istri tercintanya, Aisyah RA, di kota suci Madinah. Sebagai nabi terakhir dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai kepala negara, panglima perang, hingga pemimpin spiritual.

Ia meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam dan menyatukan Jazirah Arab di bawah panji tauhid, yakni mengesakan Allah SWT. Peninggalan utamannya adalah ajaran Islam yang kini dianut lebih dari satu miliar manusia di seluruh dunia.

8 Juni 1921 – Presiden ke-2 RI Soeharto Lahir

Soeharto lahir di desa Kemusuk, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921. Ia mengawali karier militer di masa penjajahan Jepang dan Belanda. Namanya mencuat pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965, ketika ia mengambil alih komando militer untuk menumpas pemberontakan PKI.

Pada 1967, Soeharto mengambil alih pemerintahan dari Presiden Soekarno dan secara resmi menjabat sebagai Presiden ke-2 RI mulai 1968. Ia berkuasa selama lebih dari tiga dekade dalam rezim yang dikenal sebagai Orde Baru.

Selama massa pemerintahannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan stabilitas politik. Namun, Soeharto juga dianggap melakukan pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, pelanggaran HAM, dan korupsi berskala masif.

Pada 21 Mei 1998, di tengah krisis moneter dan gerakan reformasi, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie. Ia meninggal dunia pada 27 Januari 2008 akibat kegagalan organ multifungsi, setelah beberapa kali gagal diadili karena alasan kesehatan.

8 Juni 2013 – Taufiq Kiemas Wafat

Pada 8 Juni 2013, Taufiq Kiemas menghembuskan napas terakhirnya di Singapore General Hospital akibat komplikasi jantung dan ginjal. Taufiq bukan hanya dikenal sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2009–2013), tetapi juga suami dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Ia merupakan figur penting di balik layar dalam dunia perpolitikan Indonesia, dikenal karena perannya sebagai jembatan komunikasi antarpartai dan antarideologi.