Fantastis, Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Tembus Rp1 Triliun

JAKARTA - Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Publik. Ia pun harus melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Menukil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk. go.id, Deddy memiliki kekayaan Rp953.021.579.571 atau nyaris tembus Rp1 triliun.

Kekayaan tersebut dilaporkan Deddy pada 8 Mei 2025 setelah dilantik Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Publik. Kekayaannya terdiri dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang dan Medan. Total nilainya Rp66.599.664.431.

Kemudian, alat transportasi dan mesin yang tediri dari dua mobil dengan nilai total Rp2.195.000.000. Harta bergerak lainnya Rp496.152.007.876.

Selanjutnya, surat berharga Rp386.130.385.400, kas dan setara kas Rp21.677.713.754.

Dalam laporan kekayaan tersebut, Deddy juga tercatat memiliki utang Rp19.733.191.890. Dengan demikian, total kekayaan Deddy Rp953.021.579.571.

(Arief Setyadi )