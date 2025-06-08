Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI Denny JA: 5 Rapor Biru Prabowo-Gibran, Tertinggi soal Keamanan Nasional

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |08:32 WIB
Survei LSI Denny JA: 5 Rapor Biru Prabowo-Gibran, Tertinggi soal Keamanan Nasional
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto; Dok)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki tujuh bulan pertama. Banyak kebijakan yang dilahirkan, di antaranya ada yang mendapat rapor merah dan biru, sebagaimana survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. 

Menurut Direktur KCI LSI Denny JA Adjie Al Faraby, tujuh bulan pertama sebuah pemerintahan adalah musim semi politik. Ini waktu ketika harapan publik bertemu dengan kenyataan kebijakan. Selain itu, momen ketika janji kampanye mulai diuji oleh denyut kehidupan sehari-hari.

Survei nasional terbaru LSI Denny JA mendapati hampir seluruh responden (95,1%) menilai kondisi sosial budaya nasional berada dalam keadaan baik hingga sangat baik. Ini indikator tertinggi di antara semua sektor.

“Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1%. Diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%),” ujar Direktur KCI LSI Denny JA, Adjie Al Faraby dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/6/2025).

Kelima indikator ini membentuk kerangka kokoh dari legitimasi awal. Dalam tradisi sosiologi politik, rasa aman, hukum yang berjalan, dan politik yang stabil adalah fondasi tak terlihat namun terasa. Mereka adalah dinding kepercayaan yang menopang rumah demokrasi.

Adjie mengatakan, namun hadir pula dua rapor merah yang menjadi sinyal awal kegelisan dari rumah tangga warga negara. Dua sektor strategis justru mendapat rapor merah dari public, yakni lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

“Sebanyak 60,8% masyarakat merasa mencari pekerjaan saat ini lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya 11% yang merasa lebih mudah, sementara sisanya tidak melihat perubahan berarti,” ujarnya.

Keresahan ini melintasi kelas sosial dan latar pendidikan. Dari warga berpenghasilan di bawah Rp2 juta hingga mereka yang bergaji di atas Rp4 juta per bulan, dari lulusan SMA hingga D3 ke atas. Mayoritas menyatakan sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan, wilayah seperti Maluku dan Papua mencatatkan angka tertinggi yakni, 87% warganya menyatakan bahwa lapangan kerja semakin langka.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188590/prabowo_tiba_di_pakistan-Skl9_large.jpg
Tiba di Pakistan, Prabowo Disambut Presiden Asif Ali dan PM Shehbaz Sharif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188519/prabowo-GpyD_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Jangan Ada Cari Keuntungan di Tengah Penderitaan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188372/presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-s6rJ_large.jpg
Prabowo Tunjuk KSAD Maruli Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367/prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188366/presiden_prabowo_tinjau_pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen-UNZ2_large.jpg
Prabowo Tinjau Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak karena Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188357/presiden_prabowo-M809_large.jpg
Momen Presiden Prabowo Peluk Gubernur Mualem Setibanya di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement