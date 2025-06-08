Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Begini Rinciannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |09:30 WIB
Deddy Corbuzier (Foto: Instagram Deddy Corbuzier)
Deddy Corbuzier (Foto: Instagram Deddy Corbuzier)
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi, Sosial, dan Publik, Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Kekayaan eks pesulap yang terkenal bisa membengkokkan sendok itu hampir tembus Rp1 triliun.

Dalam LHKPN yang ia laporkan pada 8 Mei 2025 itu, Deddy tercatat memiliki kekayaan Rp953.021.579.571. Deddy melaporkan memiliki 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang dan Medan. 

Berikut rinciannya: 

1. Tanah dan bangunan seluas 198 m2/226 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.272.400.000.

2. Tanah dan bangunan seluas 96 m2/72 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.400.000.000.

3. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/54 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.150.000.000.

4. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/216 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.025.000.000.

5. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/192 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.000.000.000.

6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/288 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp4.300.000.000.

7. Tanah dan bangunan seluas 213 m2/54 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.310.000.000.

8. Tanah seluas 210 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.470.000.000.

9. Tanah seluas 109 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp784.000.000.

10. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/300 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp5.100.000.000.

11. Tanah dan bangunan seluas 223 m2/444 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp3.345.000.00.

12. Tanah dan bangunan seluas 177 m2/396 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.655.000.000.

13. Tanah dan bangunan seluas 60 m2/96 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp1.800.000.000.

14. Tanah dan Bbangunan seluas 1.000 m2/900 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp28.498.264.431.

15. Tanah dan bangunan seluas 230 m2/400 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp2.500.000.000.

 

