Aksi Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Kawal Menhan Sjafrie dan Sri Mulyani Sambangi Basis OPM/ist

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Keduanya menggunakan rompi anti peluru saat meninjau prajurit TNI yang bertugas.

Diketahui, Nduga merupakan salah satu basis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Salah satunya adalah kelompok teroris Egianus Kogoya.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengatakan, seluruh rangkaian kunjungan Menhan dan Menkeu di Kabupaten Nduga berjalan aman dan lancar.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nduga yang telah bekerja sama dengan aparat keamanan demi kelancaran kunjungan pemerintah pusat di Kenyam,” ujarnya, dikutip, Minggu (8/6/2025).

Sjafrie dan Sri Mulyani mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah, dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam.Keduanya juga didampingi Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon.

Letjen Richard Tampubolon merupakan jenderal Kopassus bintang tiga yang malang melintang di berbagai operasi tempur. Mantan Pangkogabwilhan III ini terlihat sigap saat mendampingi kedua menteri di Nduga, lengkap dengan pengawalan pasukan khusus dari TNI dan Polri.