Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi

JAKARTA – DPP Partai Hanura akan memberikan bantuan hukum untuk Ketua DPD Hanura Jawa Tengah (Jateng) Bambang Raya yang ditetapkan tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Pornografi oleh Polda Jateng. Hanura pun memastikan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Tim hukum DPP Partai Hanura segera dipersiapkan untuk membela Pak Bambang,” kata Wakil Ketua Umum Hanura Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar, Minggu (8/6/2025).

Adil berharap semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumtion of innocence. Hanura, menurutnya, akan selalu berpegang terhadap norma agama, sosial, dan budaya, yang ada di tengah masyarakat.

"Kami menghormati proses hukum atas Pak Bambang, dan kami akan mencermati proses yang saat ini sedang berlangsung," katanya.

Kasus yang menjerat Bambang berawal saat Tim Ditreskrimum Polda Jateng menggerebek tempat hiburan Mansion Executive karaoke di Kota Semarang, yang diduga milik Bambang pada akhir Februari 2025 lalu. Bambang sempat keberatan atas penetapan tersangka karena merasa tak tahu-menahu soal striptis.