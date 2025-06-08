Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |10:13 WIB
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
Partai Hanura (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – DPP Partai Hanura akan memberikan bantuan hukum untuk Ketua DPD Hanura Jawa Tengah (Jateng) Bambang Raya yang ditetapkan tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Pornografi oleh Polda Jateng. Hanura pun memastikan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Tim hukum DPP Partai Hanura segera dipersiapkan untuk membela Pak Bambang,” kata Wakil Ketua Umum Hanura Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar, Minggu (8/6/2025). 

Adil berharap semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumtion of innocence. Hanura, menurutnya, akan selalu berpegang terhadap norma agama, sosial, dan budaya, yang ada di tengah masyarakat. 

"Kami menghormati proses hukum atas Pak Bambang, dan kami akan mencermati proses yang saat ini sedang berlangsung," katanya.

Kasus yang menjerat Bambang berawal saat Tim Ditreskrimum Polda Jateng menggerebek tempat hiburan Mansion Executive karaoke di Kota Semarang, yang diduga milik Bambang pada akhir Februari 2025 lalu. Bambang sempat keberatan atas penetapan tersangka karena merasa tak tahu-menahu soal striptis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement