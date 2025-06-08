Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Murka Jenderal Ahli Tempur Kostrad Usai OPM Bunuh 2 Pekerja: Tindakan Biadab, Kita Kejar!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |10:34 WIB
Murka Jenderal Ahli Tempur Kostrad Usai OPM Bunuh 2 Pekerja: Tindakan Biadab, Kita Kejar!
2 Pekerja Ditembak OPM di Papua/ist
A
A
A

JAKARTA -  Mabes TNI mengecam Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan fasilitas umum dan keagamaan di wilayah pegunungan Papua. OPM membunuh dua pekerja di Kompleks Gereja GKI Imanuel Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan, TNI bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengamanan dan melakukan investigasi terhadap peristiwa ini.

“Ini adalah serangan terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Menyerang pekerja sipil yang sedang membangun rumah ibadah adalah tindakan biadab yang tidak bisa dibenarkan dalam situasi apa pun,” ujar Kristomei dalam keterangannya yang diterima Okezone, dikutip Minggu (8/6/2025).

“Kami sangat mengecam keras kebiadaban ini dan memastikan bahwa aparat keamanan akan terus mengejar pelaku, melakukan langkah tegas untuk menjaga keselamatan warga,”lanjutnya.

Jenderal bintang dua Kostrad ini menegaskan, TNI berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat Papua dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung proses pembangunan di Tanah Papua.

TNI menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas insiden ini dan mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata, apalagi dalam rangka pembangunan Gereja.

“Tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, namun juga menjadi ancaman nyata terhadap upaya pembangunan dan pelayanan peribadatan masyarakat di wilayah Papua,”pungkasnya.

 

