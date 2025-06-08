Cerita Menegangkan Sri Mulyani Bersama Menhan Kunjungi Pasukan TNI di Basis KKB Teroris di Nduga

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sri Mulyani membagikan pengalamannya berkunjung ke salah satu basis KKB Teroris tersebut.

Kunjungan dua menteri itu dalam rangka memastikan sinergi antara pertahanan negara dan kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional.

"Tentu dengan melihat sendiri kita sekarang bisa memahami secara lebih baik situasi yang dihadapi," kata Sri Mulyani dalam video yang diterima Okezone, Minggu (8/6/2025).

Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara.

Menhan dan Menkeu mengawali kunjungan ke Papua di bandara Timika dan melanjutkan penerbangan menuju bandara Kenyam.

Setibanya di Kenyam, Sri Mulyani bersama rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.