Karhutla di Berbagai Wilayah, BNPB: Disebabkan Puntung Rokok hingga Pembakaran Lahan!

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah daerah di Indonesia mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peristiwa tersebut terjadi beberapa hari ke belakang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, lokasi pertama yang terjadi karhutla berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

“Seluas lima hektar lahan terbakar dan penyebab kejadian ini masih dalam tahap penyelidikan pihak berwajib,” kata Muhari melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/20265).

Dijelasnya, BPBD Kabupaten Bener Meriah mengerahkan dua armada pemadam kebakaran masing-masing dari Posko Singah Mulo dan Posko 04 Blang Rakal ke lokasi kejadian. "Saat ini api telah berhasil dipadamkan," ucapnya.

Karhutla juga terjadi di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Seluas empat hektar lahan terbakar akibat pembakaran sisa daun tebu yang telah panen.

BPBD Kabupaten Klaten bersama tim gabungan melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam portable serta material pasir untuk memastikan api tidak menjalar ke lahan persawahan warga setempat. "Kondisi terkini api berhasil dipadamkan," ujarnya.