Heboh Sahroni Unggah Anjing Dikuliti Hidup-Hidup Diduga di Sragen, Polisi Beri Peringatan!

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta polisi turun tangan menyelidiki kasus viral hewan anjing dikuliti hidup-hidup diduga di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Video itu dibagikannya dalam laman Instagram pribadinya @ahmadsahroni88.

"(Umpatan) ini manusia yang kulitin anjing dalam keadaan hidup. Tolong Polisi @humas_poldajateng tangkap pelakunya diduga daerah Sragen," tulis Sahroni dalam caption laman Instagram @ahmadsahroni88 dikutip, Minggu (8/6/2025).

Sementara itu, Kapolres Sragen, AKBP Petrus Silalahi membantah adanya kasus itu di wilayah hukumnya. Setelah dilakukan penelusuran video yang sama pernah di unggah laman Instagram @catty_home_jember.