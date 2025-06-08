Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Sahroni Unggah Anjing Dikuliti Hidup-Hidup Diduga di Sragen, Polisi Beri Peringatan!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |20:07 WIB
Heboh Sahroni Unggah Anjing Dikuliti Hidup-Hidup Diduga di Sragen, Polisi Beri Peringatan!
Viral anjing dikuliti hidup-hidup (Foto: Instagram Ahmad Sahroni)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta polisi turun tangan menyelidiki kasus viral hewan anjing dikuliti hidup-hidup diduga di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Video itu dibagikannya dalam laman Instagram pribadinya @ahmadsahroni88.

"(Umpatan) ini manusia yang kulitin anjing dalam keadaan hidup. Tolong Polisi @humas_poldajateng tangkap pelakunya diduga daerah Sragen," tulis Sahroni dalam caption laman Instagram @ahmadsahroni88 dikutip, Minggu (8/6/2025).

Sementara itu, Kapolres Sragen, AKBP Petrus Silalahi membantah adanya kasus itu di wilayah hukumnya. Setelah dilakukan penelusuran video yang sama pernah di unggah laman Instagram @catty_home_jember.

 

Halaman:
1 2
      
