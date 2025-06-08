Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Grebek Gudang Pengoplosan Miras Ciu di Bogor, Sehari Untung Rp6 Juta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |04:05 WIB
Polisi Grebek Gudang Pengoplosan Miras Ciu di Bogor, Sehari Untung Rp6 Juta
Gudang produksi Ciu di Bogor Digerebek Polisi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Polisi menggrebek gudang di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gudang itu dijadikan tempat untuk pengoplosan minuman keras jenis ciu.

"Satuan Reserse Bogor Kota dengan Reserse Satuan Narkoba Kabupaten Bogor melakukan penggerebegan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur," kata Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Dede Hendrawan, Sabtu (7/6/2025).

Kata dia, penggrebekan ini merupakan hasil pengembangan dari wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dimana, polisi menemukan sebuah truk yang mengakut minuman ciu sebanyak 54 dus

"Kurang lebih dari satu dusnya 24 botol, kurang lebih 1.260 botol dan 130 jeriken kosong," tambahnya.

Dari kasus ini, polisi mengamankan lima orang tersangka. Satu orang sebagai pemilik gudang, dua karyawan yang mengoplos dan dua sebagai pengirim.

"Pengakuan dari tersangka, dia sudah berjalan dua tahun kurang lebih, dengan omset satu hari Rp6 juta, dengan keuntungan bagi si pelaku ini 20 persen. Peredarannya di wilayah Bogor," ungkapnya.

 

