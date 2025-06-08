Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada, Banjir Rob Intai Jakarta hingga 15 Juni 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |07:10 WIB
Waspada, Banjir Rob Intai Jakarta hingga 15 Juni 2025
Banjir rob saat melanda Jakarta beberapa waktu silam (Foto: Dok BPBD DKI Jakarta/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewanti-wanti masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir. Rob diperkirakan bakal melanda periode 7-15 Juni 2025.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 7-15 Juni 2025,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Minggu (8/6/2025).

BPBD menyebutkan, peringatan itu diterbitkan seiring adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Purnama. Hal ini yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu,” ujarnya.

BPBD DKI menjelaskan, puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19.00-01.00 WIB. “Pantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman: bpbd.jakarta. go. id/ gelombang laut. Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
