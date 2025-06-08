Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus, Tertunduk saat Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |08:50 WIB
Penampakan Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus, Tertunduk saat Ditangkap
Pelaku begal payudara di Lebak Bulus, Jaksel (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap KN (20), pelaku begal payudara yang aksinya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kini, hanya tertunduk saat diciduk polisi.

Dari foto yang diterima Minggu (8/6/2025), pelaku mengenakan jaket berwarna abu-abu dengan kondisi tangan terborgol. Ia pun hanya tertunduk lesu saat berada di kantor polisi.

Peristiwa dugaan begal payudara yang dialami korban itu viral di media sosial. Peristiwa cabul itu terjadi pada Rabu 21 Mei 2025 lalu. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu rumah warga yang ada di Jalan Lebak Bulus IV.

Dalam rekaman CCTV, korban yang mengenakan hijab dan setelan kemeja lengan panjang terlihat sedang berdiri sambil bermain handphone (HP). Tak lama kemudian, pelaku yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban dan terlihat berpura-pura bertanya alamat.

Saat korban menunjukkan arah jalan dengan mengangkat tangannya, pelaku langsung melakukan pelecehannya itu. Setelah itu, pelaku langsung kabur, sedangkan korban tampak syok dan ketakutan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145749/begal_payudara-sarL_large.jpg
Polisi: Pelaku Begal Payudara di Jalan Lebak Bulus Sudah Dua Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/519/3123674/begal_payudara-ZmvX_large.jpg
Begal Payudara, Pria Bersarung Tertabrak Mobil saat Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/338/3117180/pelaku_begal_payudara_viral_di_jaksel_ditangkap-bnSr_large.jpeg
Ini Motif Mengerikan Pelaku Begal Payudara Viral di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/338/3116864/lokasi_begal_payudara_di_jaksel-Pg4U_large.jpg
Viral Begal Payudara di Jaksel, Polisi Periksa CCTV Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/519/3072839/begal_payudara-T7xe_large.jpg
Tak Dinafkahi Batin oleh Istri, Pria Ini Nekat Begal Payudara 4 Siswi SMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/338/3060937/ilustrasi-sIPW_large.jpeg
Polisi Kejar Pelaku Begal Payudara di Pasar Depok Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement