Penampakan Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus, Tertunduk saat Ditangkap

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap KN (20), pelaku begal payudara yang aksinya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kini, hanya tertunduk saat diciduk polisi.

Dari foto yang diterima Minggu (8/6/2025), pelaku mengenakan jaket berwarna abu-abu dengan kondisi tangan terborgol. Ia pun hanya tertunduk lesu saat berada di kantor polisi.

Peristiwa dugaan begal payudara yang dialami korban itu viral di media sosial. Peristiwa cabul itu terjadi pada Rabu 21 Mei 2025 lalu. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu rumah warga yang ada di Jalan Lebak Bulus IV.

Dalam rekaman CCTV, korban yang mengenakan hijab dan setelan kemeja lengan panjang terlihat sedang berdiri sambil bermain handphone (HP). Tak lama kemudian, pelaku yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban dan terlihat berpura-pura bertanya alamat.

Saat korban menunjukkan arah jalan dengan mengangkat tangannya, pelaku langsung melakukan pelecehannya itu. Setelah itu, pelaku langsung kabur, sedangkan korban tampak syok dan ketakutan.

(Arief Setyadi )