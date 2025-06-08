Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

CFD di Margonda Depok Dipadati Warga, dari Berolahraga hingga Jualan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |09:00 WIB
CFD di Margonda Depok Dipadati Warga, dari Berolahraga hingga Jualan
Car Free Day di Depok, Jawa Barat (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan di Kota Depok, Jawa Barat kembali digelar, pada hari ini, Minggu (8/6/2025). CFD tersebut berlokasi di Jalan Margonda, Depok. 

Pantauan di lokasi, warga Depok dan sekitarnya mulai mendatangi lokasi CFD sekira pukul 07.00 WIB. Dengan pakaian sporty, mereka mengawali akhir pekan dengan berolahraga. 

Tak sekadar jalan pagi, sejumlah warga yang hadir memilih untuk bersepeda, lari, senam, hingga bersepatu roda. Bukan hanya mereka yang ingin berolahraga, beberapa dari mereka juga mencoba peruntungan dengan menjajakan dagangan.

Mulai dari minuman, jajanan, hingga aksesoris juga turut meramaikan CFD di trotoar Jalan Margonda. Hingga pukul 08.28 WIB, warga belum beranjak dari lokasi CFD. 

Tempat senam menjadi salah satu titik yang masih dipadati warga.  Mereka terlihat bergerak lincah mengikuti irama musik kekinian. Sekadar informasi, CFD ini dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan 09.00 WIB.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
