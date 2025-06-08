BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat momen libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 H masih ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut.
"Terpantau saat ini selepas Simpang Gadog masih lancar," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).
Pihaknya juga belum melaksanakan rekayasa one way. Hanya sistem ganjil genap kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak di Simpang Gadog untuk mengantisipasi kemacetan.
"Betul (belum ada sistem one way), karena saat ini kondisi lalu lintas dalam kondisi normal dua arah hanya dilaksanakan rekayasa ganjil genap," jelasnya.
Namun secara keseluruhan, lanjut Ardian, kondisi lalu lintas di Jalur Puncak masih sama dengan kemarin.
"Nampaknya di hari Minggu ini peningkatan arus volume yang akan menuju Puncak itu menurun dibandingkan di hari Jumat dan relatif sama dengan kemarin hari Sabtu," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )