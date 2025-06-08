Catat! Car Free Night di Sudirman-Thamrin Akan Digelar Setiap Malam Minggu Jam 10

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan menerapan hari bebas kendaraan bermotor pada malam hari alias car free night. Nantinya, car free night akan diberlakukan sepanjang Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat setiap Sabtu malam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, rencana itu didasari atas banyaknya masyarakat yang berolahraga pada malam hari. Ia pun berkata, lokasi car free night sama dengan car free day, yakni Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat

"Ternyata orang banyak juga yang olahraga di malam hari. (Lokasi) enggak, tetap di sini (Jalan Sudirman - MH Thamrin)," kata Rano usai menghadiri pertunjukan seni tradisional di car free day Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).

Bang Doel -- panggilan akrabnya -- memperkirakan, hari bebas kendaraan pada malam hari akan diberlakukan pukul 22.00 WIB. Ia mengatakan, pihaknya akan menyediakan alat penerang agar warga bisa nyaman berkegiatan di area car free night.

"Mungkin kita akan mulai jam 10 malam. Jam 10 malam, tempat ini tutup. Kita untuk bikin car free night. Tapi kita pasti akan lebih lighting," terang Bang Doel.

Bang Doel nantinya akan membuka peluang bahwa pemberlakukan car free night bakal digelar setiap Sabtu malam.