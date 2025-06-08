Fortuner Hangus Terbakar Usai Tabrak Yamaha Mio di Bogor

BOGOR - Sebuah mobil Toyota Fortuner menabrak motor yang ditinggal pemiliknya di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun mobil tersebut hangus terbakar.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 Juni 2025 malam. Awalnya, pemotor Yamaha Mio yang belum diketahui identitasnya terjatuh.

"Pengendaranya mengamankan diri dan meninggalkan kendaraannya di jalan," kata Santi kepada Okezone, Minggu (8/6/2025).

Setelah itu, datang mobil Toyota Fortuner dan menabrak motor tersebut. Motor yang terseret menimbulkan percikan api sehingga bagian depan mobil terbakar.

"Motor terseret ke arah depan kemudian menimbulkan percikan api dan menjadi pemicu kendaraan terbakar," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, kedua kendaraan mengalami kerusakan dan kerugian materi sekitar Rp100 juta.

"Sampai saat ini Unit Gakkum masih melakukan penyelidikan terkait laka tersebut," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )