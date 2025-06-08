Polusi Tinggi, Pemprov DKI Akan Terapkan CFD di Jakarta Utara

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di lima titik Jakarta. Adapun salah satu titik yang dipertimbangkan CFD di wilayah Jakarta Utara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, menjelaskan, pemberlakuan CFD di Jakarta Utara didasari karena banyaknya indusutri di sana. Dengan pemberlakuan CFD, ia menilai, emisi gas karbon di Jakarta Utara akan berkurang.

"Ada wacana kita akan membuat di 5 wilayah. Kita akan mencari titik. Terutama memang Jakarta Utara. Industri, pabrik, karena emisinya tinggi sekali. Polusinya tinggi," kata Rano saat ditemui di kawasan CFD Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025).

"Nah, artinya kita harus cari tempat untuk membuat satu tempat minimal bisa menekan karbon sudah cukup baik. Jadi artinya itu," imbuhnya.

Bang Doel -- panggilan akrabnya-- menyebut, CFD bisa meningkatkan kebahagiaan warga. Apalagi, kata dia, di area CFD banyak digelar pertunjukan seni dan budaya.

"Nah, mungkin teman-teman lihat. Jakarta sudah mulai banyak melakukan. Membuat atraksi atraksi. Itu salah satu usaha kita. Nah, jadi kalau CFD sudah menjadi bagian memang kehidupan Jakarta," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )