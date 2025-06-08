Wacana Relokasi Warga Terdampak Kebakaran Kapuk Muara, Pramono: Fokus Korban Dulu!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung fokus dalam penanganan korban kebakaran Kapuk Muara, RT 17/RW 004, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di lokasi pengungsian. Pramono belum mau bicara apakah warga akan direlokasi atau tidak.

“Sementara ini, kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini,” kata Pramono kepada wartawan Minggu (8/6/2025).

Politikus senior PDIP itu juga menegaskan,, tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran hebat tersebut.

“Tetapi yang menjadi catatan yang baik adalah tidak ada korban sama sekali,” ujar dia.

Pramono menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait untuk optimal dalam memberikan bantuan kepada korban terdampak, khususnya para balita.

“Balita menjadi prioritas bagi kami. Karena hampir, tadi ada bayi yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, kebetulan saya berdialog secara langsung, relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi,” tutup Pramono.