INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brimob Tangkap Sekelompok Pria di Jakpus, Sita Sajam Hingga Bom Molotov

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |15:54 WIB
A
A
A

JAKARTA - Tim Patra Brimob Batalyon A menangkap tiga remaja di Jalan Sumur Batu, Jakarta Pusat.  Ketiganya ingin melakukan tawuran di kawasan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, aksi itu terjadi pada Minggu dini hari tadi sekira pukul 02.30 WIB. Adapun ketiga remaja yang diamankan berinisial VR (23), IF (16), dan PP (16) bersama sejumlah barang bukti berbahaya.

“Kami tidak ingin ada korban jiwa akibat aksi tawuran yang kerap meresahkan warga. Tim Patra Brimob yang dipimpin Bripda Sihotang sigap bergerak dan mengamankan para pelaku berikut barang bukti sebelum aksi tawuran sempat terjadi,”ujar Susatyo Minggu (8/6/2025).

Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita satu buah senjata tajam jenis celurit, satu busur panah lengkap dengan anak panah, satu botol bom molotov, serta dua unit telepon genggam.

“Barang bukti tersebut diduga akan digunakan dalam aksi tawuran,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander menjelaskan bahwa saat patroli kewilayahan di Jalan Sumur Batu, tim mendapati sekelompok remaja yang mencurigakan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah barang bukti yang langsung diamankan.

“Para pelaku mengaku hendak melakukan tawuran. Kami kemudian membawa ketiga remaja tersebut ke Mako Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar William.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
