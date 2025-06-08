Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya

JAKARTA - Dua wanita cantik nyaris dibegal saat sedang membeli ayam goreng di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dari video yang dilihat Okezone, Minggu (8/6/2025), disebutkan kedua hijabers itu ingin membeli ayam goreng. Namun tak lama, datang seorang laki-laki yang mengenakan jaket langsung mengalungi celurit ke leher korban dari belakang.

Pelaku kemudian meminta korban menyerahkan ponselnya. Upaya pembegalan itu kandas lantaran keberanian pegawai toko yang melemparkan sesuatu ke pelaku.

Tindakan berani pegawai toko itu langsung membuat pelaku meninggalkan lokasi, tanpa membawa barang berharga milik korban.

Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Tak ada kerugian yang dialami korban.

“Sudah kami tangani dari mulai cek TKP. Tidak ada kerugian,” kata dia kepada wartawan.