Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |16:10 WIB
Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya
Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya
A
A
A

JAKARTA - Dua wanita cantik nyaris dibegal saat sedang membeli ayam goreng di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Dari video yang dilihat Okezone, Minggu (8/6/2025), disebutkan kedua hijabers itu ingin membeli ayam goreng. Namun tak lama, datang seorang laki-laki yang mengenakan jaket langsung mengalungi celurit ke leher korban dari belakang.

Pelaku kemudian meminta korban menyerahkan ponselnya. Upaya pembegalan itu kandas lantaran keberanian pegawai toko yang melemparkan sesuatu ke pelaku.

Tindakan berani pegawai toko itu langsung membuat pelaku meninggalkan lokasi, tanpa membawa barang berharga milik korban.

Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Tak ada kerugian yang dialami korban.

“Sudah kami tangani dari mulai cek TKP. Tidak ada kerugian,” kata dia kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182848/begal-84Qk_large.jpg
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876/begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162348/begal-yGmp_large.jpg
Otak Begal Sadis Berpistol Ditangkap di Depok saat Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535/ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007/pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/340/3145664/begal-i8zp_large.jpg
Tragis! Bocah 10 Tahun di Lampung Dibegal, Terseret Motor hingga 15 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement