HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belasan Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang di Bogor

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |16:42 WIB
JAKARTA- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah rumah terdampak musibah hujan disertai angin kencang di dua kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setidaknya belasan rumah terdampak musibah tersebut.

"Hujan lebat disertai angin kencang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/6),” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (8/6/2025).

“Peristiwa ini menyebabkan satu unit rumah rusak berat, lima unit rumah rusak sedang, 18 unit rumah rusak ringan dan satu akses jalan terdampak,"sambungnya.

BPBD Kabupaten Bogor bersama unsur perangkat daerah melakukan pembersihan material rumah rusak dan pohon tumbang.

Kemudian BNPB meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang.

 

