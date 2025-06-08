Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend! Tol Jagorawi Simpang Gadog Arah Puncak Ditutup, Prioritas One Way Turun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |17:14 WIB
Long Weekend! Tol Jagorawi Simpang Gadog Arah Puncak Ditutup, Prioritas One Way Turun
Puncak Bogor/Okezone
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara Tol Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 arah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/6/2025) sore. Hal ini imbas prioritas one way turun dari arah Puncak menuju Gadog.

"16.09 wib #Tol_Jagorawi Simpang Gadog Km 46+500 arah Puncak ditutup sementara, di Jalan Arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun menuju Gadog," cuit laman x @PTJasamarga.

Sementara itu, arus lalu lintas Tol Jagorawi ruas Ciawi KM 42-41 arah Jakarta padat merayap. Kemudian arus lalu lintas Sentul Selatan KM 37-34 arah Jakarta juga terpantau padat.

Sedangkan arus lalin sebaliknya dari arah Jakarta menuju Ciawi terpantau lancar.

"16.10 WIB #Tol_Jagorawi Ciawi KM 42 - KM 41 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Sentul selatan KM 37 - KM 34 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin. Citeureup KM 27 - Gn Putri KM 25 arah Jakarta padat, kepadatan volume lalin," jelasnya.

"16.10 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR," demikian keterangan PT Jasamarga.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
puncak puncak bogor Long Weekend
