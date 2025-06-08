Berkaca Kebakaran Kapuk Muara, Pramono Siapkan 1 APAR untuk 1 RT

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meneken Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program 1 RT 1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Pergub ini untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di wilayah padat penduduk.

Demikian diutarakan Pramono saat mengunjungi lokasi pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara RT 17 RW 004, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (8/6/2025).

“Saya barusan menandatangani tentang Pergub tentang APAR. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu,” kata Pram kepada wartawan.

Politikus PDIP itu berharap, dengan ditandatanganinya Pergub tersebut pengadaan APAR bisa direalisasikan. Sehingga, lanjut dia, apabila ada peristiwa kebakaran dapat dipadamkan.

“Dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani,” jelas dia.

Sekadar informasi, peristiwa kebakaran ini terjadi pada Jumat (6/6/2025) lalu. Setidaknya, sebanyak 3.200 jiwa harus mengungsi akibat rumahnya dilahap api.

(Fahmi Firdaus )